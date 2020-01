TOP 25 najlepszych miejsc pracy w Europie. Chcesz tutaj pracować? Sprawdź, te firmy znajdziesz też w Polsce!

zobacz galerię (26 zdjęć) Za sprawą firmy Great Place to Work poznaliśmy listę 125 najlepszych miejsc w pracy w Europie. Co ważne, możesz tutaj pracować! W rankingu nie zabrakło polskich akcentów - na liście znalazły się firmy, które swoje oddziały mają właśnie w Polsce. Pojawienie się na liście najlepszych miejsc pracy w Europie nie jest proste - w edycji tego konkursu uczestniczyło ponad 2 800 firm, z 19 krajów. Sprawdźcie, w których europejskich firmach pracuje się najlepiej! www.pixabay.com zobacz galerię (26 zdjęć)

Za sprawą firmy Great Place to Work poznaliśmy listę najlepszych miejsc w pracy w Europie. Co ważne, możesz tutaj pracować! W rankingu nie zabrakło polskich akcentów - na liście znalazły się firmy, które swoje oddziały mają również w Polsce. Pojawienie się w tym rankingu nie jest proste - w konkursie uczestniczyło ponad 2 800 firm, z 19 krajów. Co wyróżnia firmy, które znalazły się na liście i zostały ocenione jako najlepsze miejsca pracy w Europie? To przede wszystkim umiejętność stworzenia takiego środowiska pracy, w którym każdy z pracowników czuje się szanowany, ma poczucie tego, że jest pełnoprawnym członkiem zespołu, ma szansę na rozwój, a jego pomysły czy sugestie są brane pod uwagę. Sprawdź, w których europejskich firmach pracuje się najlepiej!