TOP 25. Najbardziej poszukiwani pracownicy w Krakowie

W całym maju 2020 pracodawcy zgłosili do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaledwie 1380 ofert pracy, gdy rok wcześniej - 2545. To tylko trochę lepiej niż w fatalnym kwietniu, gdy ofert było 1324 (rok wcześniej 2843), ale sporo gorzej niż w marcu (1944 oferty wobec 2748 przed rokiem). Zmienia się przy tym nieco lista najbardziej poszukiwanych profesji: jeszcze w kwietniu największym wzięciem cieszyli się budowlańcy oraz magazynierzy. A kto bryluje teraz na liście zapotrzebowania pracodawców? Zobaczcie - od najmniejszej liczby ofert pracy do największej.