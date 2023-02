TOP 17 zakazanych miejsc na świecie, których nigdy nie możecie odwiedzić. Niezwykłe wyspy, tajemnicze świątynie i grobowce, sekretne bazy Emil Hoff

Niezwykłe, tajemnicze, zagadkowe i zakazane - są miejsca na świecie, których nigdy nie odwiedzicie. Zapraszamy do galerii 17 zakazanych miejsc na Ziemi, do których zwykli śmiertelnicy nie są wpuszczani. Są wśród nich starożytne grobowce, skarbce z pilnie strzeżonymi sekretami, klub zrzeszający światową elitę, wyspa zamieszkana przez ponad 40 tys. węży i wiele innych. mariusz_prusaczyk, Stock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Zakazany owoc smakuje najlepiej. Nic dziwnego, że tajemnicze miejsca, do których zwykli śmiertelnicy nie mają wstępu, fascynują turystów i rozbudzają wyobraźnię internautów. Zebraliśmy dla Was 17 niezwykłych lokacji na całym świecie, których pod żadnym pozorem nie możecie odwiedzić. Dlaczego zakazano wstępu do nich? Jakie sekrety skrywają? Przekonajcie się.