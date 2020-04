Ostry komentarz jednego z właścicieli Wisły Kraków

To już pewne, ekstraklasa wznowi rozgrywki w maju. Jeśli nic się nie zmieni w ich trakcie, to liga zostanie dokończona, a kluby otrzymają ostatnią transzę z tytułu praw telewizyjnych. I właśnie sposób podziału tych pieniędzy budzi spore emocje, a mocno krytykują go przedstawiciel...