TOP 12 produktów, które mogą wywołać migrenę. Lepiej ich unikać, jeśli cierpisz często na ból głowy

Bardzo silny, przeszywający, pulsujący ból głowy. Możliwe zawroty głowy, nudności, nadwrażliwość na światło czy zapachy. Tak objawia się migrenowy ból głowy, z którym do czynienia ma niestety coraz więcej osób. U niektórych migrena trwa kilka godzin, ale są przypadki, gdzie ból potrafił utrzymywać się nawet przez kilka dni. Co wywołuje taki stan? Istnieje kilka teorii, ale cały czas prowadzone są badania w tym temacie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy specjaliści twierdzą, że czynniki wywołujące migrenę można podzielić na te, które mają związek z tym, co dzieje się w naszym organizmie oraz na te pochodzące z otoczenia. Okazuje się, że migrenowe bóle głowy mogą być wywoływane poprzez jedzenie niektórych produktów. Osoby, które dopadają migreny często wskazują, że dolegliwość odczuwają właśnie po spożyciu m.in. bananów czy wędzonych ryb. Jakie jeszcze produkty wymieniają? Sprawdźcie>>>

