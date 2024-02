TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie

Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

Najgroźniejsze rasy psów w Polsce. Agresywność zwierzęcia to kwestia człowieka?

Zacznijmy jednak od tego, że wskazanie najgroźniejszych ras psów budzi spore kontrowersje i jest mocno dyskusyjne. Wiąże się to z tym, że najważniejszym aspektem w kwestii zachowania każdego psa jest odpowiednie wychowanie i prawidłowo przeprowadzony proces socjalizacji. Sprawia to, że zwierzęta zaliczane do ras agresywnych mogą okazać się potulne jak baranki, a niektóre psy zaliczane do łagodnych i bezpiecznych, mogą przejawiać dużą agresję i stanowić realne niebezpieczeństwo. Niezależnie jednak od rasy czworonożnego przyjaciela, zawsze kluczowym elementem jest człowiek.

Pies ma głęboko zakorzenione instynkty

Należy jednak pamiętać, że pies to zwierzę, które posiada głęboko zakorzenione instynkty. Dlatego niektóre rasy psów są prostsze w okiełznaniu, a niektóre są dużo bardziej wymagające. Ponadto duże i ciężkie psy, mające potężną siłę uścisku szczęki są w stanie bez problemu zrobić krzywdę nawet w wydawałoby się niewinnej sytuacji. Niezależnie jednak od kontrowersji, które budzi ranking najbardziej niebezpiecznych psów, należy potraktować go całkowicie poważnie.

Zakazane rasy psów w Polsce. Chcesz je mieć? Musisz posiadać zezwolenie!

W Polsce kwestię dotyczącą wskazania najbardziej niebezpiecznych ras psów, na których posiadanie trzeba mieć specjalne zezwolenie, definiuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04. 2008 r. To właśnie w tym dokumencie znajdziemy wykaz 11 najgroźniejszych ras psów. Jest to więc lista sformalizowana, a posiadanie wymienionego w rozporządzeniu obwarowane jest licznymi wymogami. Które to rasy psów? Znajdziecie je wszystkie w naszej galerii zdjęć!

Niebezpieczne i agresywne, czy potulne i miłe psy? Różne wybory Polaków

Choć mogłoby się wydawać, że posiadania psa zaliczanego do grona niebezpiecznych i agresywnych wcale nie jest najlepszym wyborem, praktyka podpowiada co innego. Okazuje się, że sporo Polaków wybiera właśnie takie rasy ze względu na poczucie bezpieczeństwa, które takie psy zapewniają. Należy jednak pamiętać, że na charakter psa będzie wpływało wychowanie i odpowiednie tresowanie. Dlatego wybór psiego towarzysza to bardzo poważna decyzja i również wielka odpowiedzialność.

