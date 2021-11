TOP 10. W tych liceach w Krakowie uczniom przybywa najwięcej wiedzy. Wskaźniki EWD za lata 2019-2021

Najnowsze wskaźniki EWD obliczono, biorąc pod uwagę egzamin gimnazjalny i maturę z trzech lat: 2019-2021. EWD obliczane jest na podstawie wyników egzaminów, by stwierdzić, w której szkole młodzież najwięcej się nauczyła. EWD to wskaźnik pokazujący, jak wiedza ucznia zmieniła się między jednym a drugim egzaminem, pozwalający oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury, ocenić pracę kadry pedagogicznej.

Tzw. edukacyjną wartość dodaną wyliczyli eksperci podlegli Ministerstwu Edukacji. Uwzględnione zostały postępy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.

W oparciu o najnowsze wskaźniki EWD przygotowaliśmy ranking krakowskich liceów. Prezentujemy zestawienie dziesięciu najlepszych szkół i szczegółowe ich wyniki.

Zaznaczmy, że specjaliści wyliczają wskaźniki EWD dla każdej ze szkół oddzielnie i bez tworzenia rankingów. Nasze zestawienie to opracowanie tych danych MEN.

Trzeba też podkreślić, że EWD „zero” to nie brak przyrostu wiedzy, tylko średnia wyliczona dla całej Polski. Jak tłumaczą eksperci, nie można więc zerowej wartości wskaźnika EWD interpretować jako sytuacji nagannej - wskazuje ona po prostu, że uczniowie danej szkoły poradzili sobie na egzaminie końcowym średnio podobnie jak inni zdający o podobnych cechach; wartość "zero" nie jest nacechowana ani pozytywnie, ani negatywnie, tylko neutralna.