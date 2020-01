TOP 10: największe firmy w Krakowie. Mają rekordowe zyski

Ranking największych firm w Krakowie stworzyć niełatwo. Bo co to znaczy „największa”? Taka, która zajmuje największy teren? Tu wygrałby pewnie Arcelor Mittal. Sęk w tym, że jego główna polska siedziba mieści się w Dąbrowie Górniczej, więc nie możemy go uznać za firmę krakowską. Co więcej, po wygaszeniu wielkiego pieca ruszyły zwolnienia pracowników i z kombinatu zatrudniającego kiedyś 30 tys. osób zostały resztki.