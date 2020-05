TOP 10 najpopularniejszych ras psów w Polsce [GALERIA]

zobacz galerię (10 zdjęć) 4. Amerykański Staffordshire Terrier (Amstaff) Potężny pies, który w różnych krajach postrzegany jest dwojako. W niektórych krajach europejskich uważa się go za groźnego psa walczącego, a na przykład w Wielkiej Brytanii mówi się o nim „pies niańka”. Jak widać, bycie psem obronnym przydaje się w różnych sytuacjach. Jedno jest pewne – amstaff jest niesamowicie lojalnym pieskiem. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska zobacz galerię (10 zdjęć)

Husky, beagle, sznaucer, owczarek - to tylko niektóre z ras psów najbardziej lubianych przez Polaków. Co sprawia, że właśnie te rasy najlepiej odnajdują się w naszych domach? Które z nich są najlepszymi kompanami do zabawy? Wyróżniliśmy 10 ras, które w Polsce są wyjątkowo popularne. Zgadzacie się?