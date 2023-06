TOP 10 najlepszych uczelni w Małopolsce. Jest już Ranking Perspektyw 2023!

Znamy wyniki najnowszego, ogłoszonego tuż po godz. 24 w nocy z 28 na 29 czerwca, prestiżowego rankingu, który został przygotowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" już po raz 24. Krakowskie uczelnie są wśród liderów tego zestawienia.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i - ex aequo - Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Dodajmy, że nie jest to już całkiem wyjątkowa sytuacja - po raz pierwszy w historii tego rankingu obie uczelnie znalazły się na 1. miejscu w 2015 roku, a później jeszcze w 2017 i 2018.

Trzecie miejsce w rankingu 2023 zajmuje (tak jak w trzech poprzednich latach) Politechnika Warszawska, a miejsce 4. ex aequo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza.