TOP 10. Dzięki odmrożeniu gospodarki te branże mają szansę najszybciej odbić od dna, na które spadły z powodu koronakryzysu

Zniesienie limitów klientów mogących jednocześnie przebywać w sklepach i restauracjach to dobra wiadomość dla handlu i gastronomii, ale nie oznacza wcale, że z dnia na dzień wszystko będzie wyglądać „jak dawniej”, czyli jeszcze na początku marca.

Po pierwsze – z powodu głębokiej zapaści finansowej wielu firm, redukcji zatrudnienia i cięcia płac, w kieszeniach Polaków jest znacznie mniej pieniędzy na zakupy i bywanie w lokalach. Bezrobocie wzrosło w kwietniu skokowo, w maju wynik może być jeszcze gorszy, większość ekonomistów spodziewa się, że w drugą połowę roku wejdziemy z blisko milionem nowych bezrobotnych, choć optymiści/realiści mają nadzieję, że ów szok zamortyzuje… brak Ukraińców. Przed pandemią pracowało u nas milion przybyszy ze Wschodu, po jej wybuchu wielu wyjechało. Niektórzy twierdzą, że ich miejsce mogliby zająć Polacy, którzy utracili robotę z powodu koronawirusa. Nie jest to jednak takie proste: rodacy od lat nie palą się do pracy w rolnictwie (np. przy zbiorach owoców), ani w budownictwie i raczej się to błyskawicznie nie zmieni. Równocześnie aż jedna trzecia firm w różnym stopniu zredukowała swym pracownikom wynagrodzenia i stan ten potrwa co najmniej do końca lipca.