Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to gorąca para showbiznesu. Tak żyje siatkarz z Krakowa! Zdjęcia

Tomasz Fornal - wiek, wzrost, wykształcenie

W przeciwieństwie do swoich kolegów z branży, którzy najczęściej decydują się na studia związane ze sportem, Tomek postanowił kontynuować swoją edukację na prywatnej uczelni w Radomiu na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dotychczas udało mu się uzyskać tytuł licencjata. Na ten moment nie wiadomo, czy zdecydował się na studia magisterskie.

Tomek Fornal urodził się w 1997 roku w Krakowie jako drugi syn siatkarza Marka Fornala i młodszy brat siatkarza Jana Fornala. Swoją karierę sportową rozpoczął jako w nowohuckim UKS-ie 22, by następnie przenieść się w szeregi zespołu Hutnik Dobry Wynik.

