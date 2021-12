Toksyczna mgła. Kraków znalazł się wśród najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast świata. Darmowa komunikacja wprowadzana z opóźnieniem

Smog w Krakowie we wtorek 14 grudnia. Toksyczna mgła

W 2019 roku Kraków zlikwidował niemal dwukrotnie więcej przestarzałych kotłów niż wszystkie gminy ościenne. Mimo to stolicę Małopolski nadal spowija smog. Powodem są napływające do naszego miasta zanieczyszczenia z sąsiednich miejscowości, w których wymiana tzw. kopciuchów idzie zdecydowanie wolniej niż to ma miejsce w Krakowie.