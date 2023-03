To prawdziwa rockowa petarda. Brytyjska grupa The Subways wystąpi 22 marca w krakowskim klubie Kwadrat

The Subways zadebiutowali w 2005 roku. Trójka młodych Brytyjczyków zwróciła na siebie uwagę singlem "Rock'n'Roll Queen" i debiutanckim albumem "Young For Eternity". Zawierały one wybuchową mieszankę garażowego brzmienia, punkowej energii i indie-rockowej melodyki. Sukces obu wydawnictw sprawił, że muzyka zespołu trafiła na ścieżki dźwiękowe filmu "RockaRolla" Guya Ritchiego i amerykańskiego serialu dla nastolatków "The OCC".

Druga płyta grupy "All Or Nothng" powstała w USA pod okiem dawnego producenta Nirvany - Butcha Viga z grupy Garbage. Sukcesem okazał się również kolejny album formacji - "Money And Celebrity", który przyniósł jej przebój "We Don't Need Money To Have A Good Time". W kwietniu 2021 zespół wydał singiel „Fight” inspirowany ruchem Black Lives Matter. W tym samym czasie doszło do zmiany w składzie grupy, w której teraz występują dwie dziewczyny i jeden chłopak.