To ostatnia okazja, by zobaczyć, jak żyli mieszkańcy Krakowa sto i dwieście lat temu

- Kamienica będzie przechodzić gruntowny remont konserwatorski mający na celu m.in. odnowienie historycznej substancji budynku, ale także wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej. Będzie to okazja do konserwacji mebli, tkanin i rzemiosła artystycznego, które na co dzień można oglądać w budynku – wyjaśniają muzealnicy.