To ona umie zrobić najlepsze moskole i tańczy jak noświarnejso górolecka. Znamy gaździnę Roku 2023 Aurelia Lupa

W Gliczarowie Górnym wybrano najlepsza gaździnę na Podhalu 2023 roku. Wybory odbyły się podczas Festynu Glycarowskiego w ramach Tatrzańskich Wici. To nie były byle jakie zawody, bo tytuł gaździny roku to nie przelewki. Dobra góralska gospodyni musi dobrze opiekować się zwierzętami gospodarskimi, posprzątać koło domu a przydałoby się także by dobrze tańczyła i śpiewała. Została nią Janina Czernik z Poronina.