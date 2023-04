To nie było sprzątanie terenu przy dawnym hotelu "JB" w Nowej Hucie. Pracownicy MPO oczyszczali jedynie pas drogowy Aleksandra Łabędź

Mimo że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania pojawiło się we wtorek, 18 kwietnia w pobliżu terenu byłego hotelu JB przy ulicy Ujastek Mogilski w Nowej Hucie, to wbrew uciesze mieszkańców, nie było to sprzątanie tego terenu z ogromnych pokładów śmieci, mebli i opon, które tam zalegają. Jak dowiadujemy się od rzecznika prasowego MPO, Piotra Odorczuka, pracownicy MPO pojawili się tam jedynie by sprzątnąć odpady z pasa drogowego w ramach oczyszczania po zimie. Przypominamy, że gmina i nadzór budowlany walczą z obecnym właścicielem nieruchomości o pieniądze, posprzątanie śmietniska i rozbiórkę obiektu.