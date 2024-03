To nagranie pokazuje, jak czekan i jego prawidłowe użycie może nam uratować życie w górach

O tym, że w zimowych wędrówkach obowiązkowe są raki i czekan – ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powtarzają jak mantrę przez całą sezon zimowy. I dodają, że czekan nie służby do podpierania się w czasie wędrówek. Ale jego głównym przeznaczeniem jest wyhamowanie, gdy nagle zaczniemy spadać. Sprzęt ten może nam uratować życie, o ile wiemy jak prawidłowo go użyć.

Najlepiej pokazuje to film z ostatniego zdarzenia na Orlej Perci w Tatrach. jak informuje serwis Tatromaniak, pan Łukasz, który nagrał swój upadek, przemieszczał się między Buczynową Strażnicą a Kozim Wierchem. Na grani zaczął nagle zsuwać się stromym zboczem w stronę Doliny Pięciu Stawów Polskich. Po kilku sekundach udało mu się jednak skutecznie wyhamować. W prawidłowy sposób użył do tego czekana. Gdyby nie szybka reakcja, za chwilę mógłby nagrać rozpędu, zacząć się obracać i szansa na uratowanie się drastycznie by spadły.