To koniec! Zamyka się bardzo znana krakowska pizzeria. Poruszający wpis

"Drodzy Goście,

z tego miejsca, tuż przed piecem, sercem Pizza Garden, chcielibyśmy podziękować Wam za wszystkie wspólne lata. To najtrudniejszy z tekstów, jakie tu publikujemy, bądźcie proszę wyrozumiali- każde z napisanych słów przywołuje wspomnienia, łzę i uśmiech. Byliście z nami od 1.10.2010. Dla nas to czas ciężkiej pracy, mnóstwa wyrzeczeń i stresów, ale tez czas cudowny, gdzie realizowaliśmy swoją pasję do jedzenia, a Wasze uśmiechy były dla nas najwyższą nagrodą. To czas, gdy przychodziliście do nas na pierwsze randki, a później Wasze pociechy mówiły do nas 'ciociu' czy 'wujku'. Nasza pizza niejednokrotnie towarzyszyła Wam na ślubach, komuniach czy urodzinach i firmowych imprezach. Za to Wy byliście z nami w każdych problemach, a trochę ich przez te wszystkie lata mieliśmy.

Do sedna. Niestety czas naszej działalności dobiegł końca, sytuacja dookoła zmusiła nas do podjęcia decyzji o zamknięciu. Nie chcieliśmy rezygnować z jakości produktu, tak ważnego dla Was i dla nas, dlatego jesteśmy pewni, że nas zrozumiecie. Nie będziemy pisać rzewnego tekstu, bo czasy i tak są dość ciężkie.

Jesteśmy dla Państwa dostępni do najbliższego czwartku włącznie.

I już dziś, składamy Wam wszystkim, samych cudowności na nadchodzące święta, a w 2023 roku spokoju i pogody ducha. Trzymajcie się ciepło.

Będziemy bardzo tęsknić. Już tęsknimy.

Wasz Pizza Garden Team" - czytamy na facebookowym profilu Pizza Garden.