To jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Poznaj 5 krajów, do których nie powinieneś jechać w tym roku

Jakie kraje lepiej omijać podczas planowania urlopu?

Departament Stanu USA od lat publikuje ostrzeżenia dla podróżujących, wskazując kraje, do których lepiej nie wyruszać. Nie ma wątpliwości, że poradniki turystyczne są cennym źródłem informacji, szczególnie dla osób, które nie znają miejsc, do których się wybierają. W tym roku na liście znalazło się pięć krajów, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa turystów.

Na pierwszym miejscu jest Haiti, uważane za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. W kraju tym często dochodzi do zamieszek i protestów, a przemoc jest na porządku dziennym. Następnym krajem na liście jest Wenezuela, gdzie doszło do rozległych zamieszek, a inflacja i brak dostępu do podstawowych produktów wpłynęły na wzrost przestępczości.