To idealne miejsce by skryć się przed letnim skwarem. Malwowy Ogród Krakowian rozkwita bujną roślinnością

- Lato to idealna pora do odwiedzin zielonych miejsc na mapie Krakowa. Malwowy Ogród Krakowian to ustronna przestrzeń z bujną roślinnością w której można odpocząć. Na odwiedzających czekają ławko-huśtawki, stoły piknikowe, ławki - pisze Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.