To będzie wielka zmiana w centrum Krakowa. Rozpoczęła się budowa Parku Kolejowego. Rewolucja, która połączy Wesołą ze Starym Miastem

Tutaj będzie Park Kolejowy pod estakadą w Krakowie

Rewolucja w zasadzie już się dokonała, budowa wywalczonego przez mieszkańców w konsultacjach społecznych parku to prace wykończeniowe. Nowa estakada w centrum Krakowa, która powstała w miejscu dawnego nasypu kolejowego uwolniła widoki dotychczas krakowianom nieznane. Stojąc na ulicy Blich można teraz patrzeć na kamienice przy ul. Zyblikiewicza, a uwolniona przestrzeń całkowicie zmieniła krajobraz w tym rejonie miasta.

Dziś widok nie jest jeszcze bardzo zachęcający - to wciąż wielki plac budowy, pełno to gruzu i kurzu, a miejscami pod estakadą mamy dzikie parkingi. Jednak o tym, że idą wielkie zmiany informują kartki na ogrodzeniach z apelem wykonawcy o usuwanie aut, że dnia 11 kwietnia 2023 roku rozpoczęły się "prace związane z realizacją zadania pod nazwą budowa Parku Kolejowego pod estakadami kolejowymi na odcinku od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej (etap I)".