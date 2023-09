To 10 najpiękniejszych miejsc w Tatrach na jesienne górskie wędrówki. Zobaczcie, gdzie warto iść we wrześniu i październiku Łukasz Bobek

Grześ To dwuwierzchołkowy szczyt w Tatrach Zachodnich, w grzbiecie granicznym na zachód od Polany Chochołowskiej. Grześ jest odwiedzany zarówno przez polskich, jak i słowackich turystów. W zimie zjeżdżają z niego narciarze. Nartostrada istniała tutaj już przed II wojną światową, w 1956 została ponownie otwarta i obecnie dopuszczalna jest tutaj zimowa turystyka narciarska. Na szczycie znajduje się drewniany krzyż, ustawiony w 1992 roku na pamiątkę konspiracyjnych spotkań działaczy opozycyjnych z Polski i Słowacji. Wikipedia Zobacz galerię (10 zdjęć)

W Tatrach powoli rozpoczyna się jesień. To dla wielu miłośników wędrówek po górskich szlakach najpiękniejsza pora roku. To właśnie teraz tatrzańskie szczyty i lasy przybierają złoto-brązowe barwy. Szlaki wyludniają się, a i pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna. To właśnie teraz wiele osób decyduje się na wypad w góry. Zobaczcie, które miejsce w Tatrach warto odwiedzić o tej porze roku.