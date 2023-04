Tłumy w gastronomicznej strefie "Forum" nad Wisłą. Sezon imprezowy ruszył pełną parą ZDJĘCIA

Forum Przestrzenie to klubokawiarnia z ogródkiem nad brzegiem Wisły, gdzie można odpocząć i zrelaksować się na leżakach, otwarta codziennie od śniadania do ostatnich dźwięków muzyki.

W październiku 2007 r. prezydent Krakowa ogłosił natomiast przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania „Bulwary Wisły”, obejmującego też tereny dawnego hotelu Forum. Plan został uchwalony przez Radę Miasta we wrześniu 2013 r. Jeżeli chodzi o hotel Forum to dopuszczalny jest remont istniejącego obiektu lub inwestycja, która będzie spełniała warunki przyjętego planu.