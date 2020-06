Tłumy krakowian na Bagrach. Kąpiele, zabawy i grille [ZDJĘCIA]

Maj był wyjątkowo chłodny, jeszcze w piątek w Krakowie padał rzęsisty deszcz. Pierwsza sobota czerwca to także pierwszy dzień od dawna z tak wysoką temperaturą, co krakowianie od razu wykorzystali do plażowania i kąpielach na Bagrach, co widać na naszych zdjęciach.

Choć rządowe obostrzenia dotyczące koronawirusa są stopniowo znoszone, to wciąż trzeba utrzymywać m.in. dystans dwóch metrów od innych lub nosić maseczki, jeśli ten dystans nie jest zachowany. Chodzenie do parków, czy na plaże jest już legalne, ale o powyższych obostrzeniach wciąż powinniśmy pamiętać.