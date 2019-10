Tłumaczenia angielski - gdzie najlepsze w Krakowie?

Nasza firma kładzie nacisk na jakość świadczonych usług, dlatego też rzetelność, terminowość oraz dokładność są wyznacznikami naszej pracy. Renoma naszej firmy jest stale potwierdzana przez grono zadowolonych klientów, którzy chętnie ponownie korzystają z naszych usług. Zapewniamy najwyższą jakość tłumaczenia. Angielski nie ma przed nami żadnych tajemnic!

Tłumaczenia – angielski

W zakresie tłumaczeń na język angielski świadczymy usługi ustne, jak również pisemne. Nasze biuro zajmuje się tłumaczeniami uwierzytelnionymi, jak również zwykłymi. Zajmiemy się również przekładem tekstów z branż takich jak medycyna, prawo, IT oraz marketing.

Dokładamy wszelkich starań o dokładność i terminowość. Tłumaczenia angielski w Krakowie – tylko z Alingua ! – Więcej na alingua.pl

Tłumaczenia pisemne – Kraków

W zależności od zapotrzebowania klientów oferujemy tłumaczenia zwykłe lub uwierzytelnione, które są honorowane w sądach oraz innych instytucjach. Z tego typu usług chętnie korzystają również właściciele firm oraz organizacje, które działają w kilku krajach.

Nasi klienci chętnie korzystają również z usług tłumaczeń ekspresowych. Tego typu świadczenia często są zamawiane przez osoby, które potrzebują pilnego tłumaczenia instrukcji, krótkich dokumentów i wielu innych tekstów, w tym również naukowych.

Nasze biuro zajmuje się również weryfikacją dokumentów w języku angielskim. Możemy potwierdzić ich wiarygodność oraz oczywiście przetłumaczyć je na język polski w razie potrzeby.

Redagowanie dokumentów oraz tekstów naukowych w języku angielskim również jest elementem działalności firmy, z którego bardzo chętnie korzystają zarówno studenci, jak i pracownicy międzynarodowych firm.

Nasze biuro zajmuje się również korektą tekstów w języku angielskim. To rozwiązanie dla osób wykonujących teksty w różnych językach, a także pisarzy oraz osób działających w branży marketingowej lub różnych formach działalności internetowej.

Bardzo chętnie zamawianymi usługami są również zlecenia przygotowania tekstów źródłowych oraz copywritingu. Co ważne, każdą z wyżej wymienionych usług świadczymy w bardzo atrakcyjnych cenach.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są chętnie wykorzystywane podczas konferencji itd. Pozwalają uczestnikom na pełne uczestnictwo w spotkaniach, bez konieczności pilnego doszkalania się w języku angielskim. To bardzo dobre wyjście również w trakcie oficjalnych bankietów oraz innego rodzaju gal, na których istnieje konieczność porozumiewania się w języku angielskim.

Nagrania lektorskie w języku angielskim to doskonałe wyjście dla osób, które chcą pozyskać klientów na rynku międzynarodowym, tworząc np. podcasty. Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie, które chętnie wykorzystują osoby, które prowadzą działalność marketingową lub blogową.

Klienci korzystają również coraz chętniej z takich usług jak tłumaczenia symultaniczne, uwierzytelnione, konsekutywne oraz tłumaczenia szeptane. Zapewniamy najwyższą jakość każdego z nich.

Zapraszamy do skorzystania z usług biura, które dla Państwa wygody jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Nasza strona internetowa została przetłumaczona na kilka języków, w tym również francuski i niemiecki. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą nas Państwo również znaleźć w mediach społecznościowych: jesteśmy na platformie LinkedIn, Facebooku i Twitterze. Dziękujemy za każde polubienie i zachęcamy również do kontaktu również za ich pośrednictwem. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz gwarancję satysfakcji.