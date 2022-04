Thomas Thurnbichler zamieszka w Krakowie. W pracy ze skoczkami stawia na ewolucję Krzysztof Kawa

Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki mają nowego trenera, który ma ich poprowadzić do kolejnych sukcesów adam jankowski / polska press

SKOKI NARCIARSKIE. Nowy trener kadry Thomas Thurnbichler w piątek przyleciał do Krakowa, a we wtorek udał się do Zakopanego, by przeprowadzić pierwszy trening i porozmawiać z zawodnikami.