"This Much I Know To Be Truth" - film o przyjaźni Nicka Cave'a i Warrena Ellisa na jedynym pokazie w Krakowie w Kinie Pod Baranami

Prezentowany premierowo na festiwalu w Berlinie film "This Much I Know To Be Truth" oparty jest na twórczej relacji kultowych muzyków: Nicka Cave’a i Warrena Ellisa. Impresyjny dokument portretuje wieloletnią przyjaźń obu artystów - przez okruchy, strzępki i fragmenty.

Duet Cave-Ellis po raz drugi staje przed kamerą Andrew Dominika ("Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda", "Zabić, jak to łatwo powiedzieć"). Artyści współpracowali z reżyserem w 2016 r., realizując muzyczny dokument "One More Time with Feeling", który rejestrował prace nad 16. albumem zespołu Nick Cave and the Bad Seeds ("Skeleton Tree"). Autorem nastrojowych zdjęć do "This Much I Know To Be Truth" jest Robbie Ryan, który odpowiada także za ciepłe, czarno-białe ujęcia w filmie "C’mon C’mon" Mike’a Millsa.