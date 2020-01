The Kelly Family przypomni swoje największe przeboje w Krakowie

- Dzięki temu także Polska będzie mogła gościć The Kelly Family. Doświadczamy na co dzień ogromnej sympatii polskich fanów, którzy trzymają rękę na pulsie i nie zapominają o swoich idolach. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli odpowiedzieć na to zainteresowanie i zaprosić do Krakowa wszystkich miłośników grupy, która zyskała już status kultowej - mówi Anna Czerniejewska z polskiego oddziału JVS Group, organizatora koncertu.

Europejska trasa koncertowa, celebrująca 25-lecie wydania płyty „Over the Hump” święci triumfy – większość biletów na koncerty została wyprzedana. Dlatego odpowiadając na ogromne zainteresowanie i entuzjastyczne przyjęcie fanów, trasa początkowo zaplanowana na 20 koncertów, została przedłużona i rozrosła się do imponujących 41 miast.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1994 roku. Album „Over the Hump” został sprzedany w ponad 5 mln egzemplarzy. To z niego pochodzą takie hity jak "Roses of Red" i "An Angel". Również w Polsce płyta znakomicie się sprzedała i uzyskała status potrójnej platyny. Ostatnie miesiące są dla The Kelly Family wyjątkowe. 25-lecie wydania płyty, która była dla zespołu kamieniem milowym w ich karierze, jest cudowną okazją do świętowania razem z fanami.