The Cure, 50 Cent i Bonobo. Koncertowa jesień w Krakowie zapowiada się wyjątkowo ciekawie

The Cure to prawdziwa muzyczna legenda – brytyjski zespół zadebiutował w 1978 roku i szybko stał się jednym z najważniejszych wykonawców wyrosłych na fali post-punkowego boomu. Znakiem rozpoznawczym grupy są mroczne piosenki, wyśpiewywane przez jej charyzmatycznego lidera Roberta Smitha. Jego groteskowy image, polegający na przerysowanym makijażu i tapirowanej fryzurze, na wiele lat stał się wyznacznikiem kanonu „gotyckiej” mody. Mimo, że The Cure nie wydał dawno żadnej nowej płyty, ma armię wiernych fanów na całym świecie. Nie brak ich również w Polsce – i to dla nich Brytyjczycy zagrają 20 października w krakowskiej Tauron Arenie niemal dwuipółgodzinny koncert.

Sześć dni później pod Wawel zawita inny angielski zespół wywodzący się z post-punkowego nurtu – New Model Army. Działając od 1980 roku wypracował charakterystyczne brzmienie, będące połączeniem rockowej energii, nowofalowego mroku i celtyckiej melodyki. Na czele formacji nieprzerwanie stoi długowłosy frontman – Justin Sullivan. Zobaczymy go wraz z kolegami 26 października na scenie klubu Kwadrat.