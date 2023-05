The Cinematic Orchestra wystąpi 23 września w krakowskim klubie Studio w 20 rocznicę premiery płyty "Man With A Movie Camera"

The Cinematic Orchestra przyjedzie we wrześniu na trzy koncerty do Polski. Zespół zapowiada wyjątkowe występy i reedycję kultowego albumu „Man With A Movie Camera" w 20 rocznicę jego premiery. Podczas koncertów usłyszymy utwory z tej płyty i inne kompozycje brytyjskiej formacji z nowymi wizualizacjami. The Cinematic Orchestra zagra w Krakowie 23 września w klubie Studio.

The Cinematic Orchestra pod wodzą lidera - Jasona Swinscoe'a wypracowali unikalny styl na przecięciu jazzowej melancholii i sugestywności filmowych soundtracków. Od czasu przełomowego debiutu „Motion" dla Ninja Tune zespół sprzedał setki tysięcy płyt, a ich najpopularniejszy utwór „To Build A Home" ma w serwisach streamingowych setki milionów odtworzeń. Kompozycje grupy znają też widzowie takich seriali i filmów jak „Orange Is The New Black" czy "Homeland". Z kolei utwór „Arrival Of The Birds" wybrzmiewa w nagrodzonym Oscarem obrazie „Teoria wszystkiego". The Cinematic Orchestra współpracują z najwybitniejszymi instrumentalistami, nagrywali także ze znakomitymi głosami muzycznej sceny, takimi jak Fontella Bass, Patrick Watson, Roots Manuva, Lou Rhodes czy Moses Sumney. Fascynacja kinem podsunęła muzykom nazwę zespołu, a także pomysł na jedno z ich klasycznych wydawnictw: „Man With A Movie Camera". Jubileusz tej niezwykłej premiery świętować będziemy podczas polskich koncertów. Trasę poprzedzi płytowa reedycja tego znakomitego materiału.

„Man With A Movie Camera" to soundtrack do przedwojennego niemego dokumentu Dzigi Vertova, który powstał na zlecenie festiwalu filmowego w Porto. Premiera odbyła się w historycznym Coliseu Porto, i zakończyła się owacją na stojąco. Od tego czasu The Cinematic Orchestra grali ten repertuar m.in. w londyńskim Barbican, nowojorskim Winter Garden czy w Sydney Opera House.

Film Vertova nakręcony w okresie sowieckim dla kijowskiego studia filmowego VUFKU to poetycka wizja wyidealizowanego życia w wielkim mieście. Awangardowy obraz w plebiscycie prestiżowego magazynu „Sight And Sound" wydawanego przez British Film Institute, znalazł się wśród najwybitniejszych arcydzieł w historii kina. Także Ukraiński Instytut Filmowy uznał go za jeden z trzech najwybitniejszych ukraińskich filmów wszech czasów.

Pomysł na stworzenie muzyki do filmu Vertova pojawił się, gdy zespół był w trakcie pisania swego drugiego albumu „Every Day", co miało wpływ na końcowy kształt dzieła. Część utworów powstała specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej, jednak Swinscoe i muzycy wykorzystali też niektóre ze skomponowanych wcześniej tematów i dopasowali do rozwijającej się narracji niemego filmu.

Materiał „Man With A Movie Camera" został ostatecznie nagrany i wydany w 2003 roku i spotkał się z dużym uznaniem publiczności i krytyków, m.in. Guardiana czy The Independent. Płyta zachwyciła również recenzenta "DJ Magazine", który napisał: „Geniusz, słowo, którego nie należy nadużywać, w przypadku TCO wydaje się nie znać granic". Bilety w sprzedaży od piątku 5 maja w serwisach internetowych biletomat.pl oraz eventim.pl