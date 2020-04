Test na koronawirusa bez wychodzenia z auta będzie dostępny w Krakowie?

W Małopolsce wzrasta liczba chorych na SARS-CoV-2. Rośnie też kolejka czekających na wyniki testów. Wszystko wskazuje jednak na to, że już wkrótce mieszkańcy Krakowa będą mieli możliwość komercyjnego wykonania badania w mobilnym punkcie drive-through, bez wysiadania z samochodu.

FLESZ - Ile czasu koronawirus może pozostawać na różnych przedmiotach

Z Małopolskim sanepidem współpracuje sześć laboratoriów, które zajmują się diagnostyką pod kątem koronawirusa. Do tej pory prywatne testy koronawirusowe na terenie Krakowa można było wykonać jedynie w Szpitalu Dworska. Ich cena to 150 zł. Oferowane przez placówkę badania różnią się jednak o tych wykonywanych przez sanepid, ponieważ są to tzw. testy immunologiczne. Oznacza to, że badania są wykonywane z krwi pobranej z palca, a sam test wykrywa nie tyle obecność wirusa, co obecność przeciwciał IgG/IgM koronawirusa COVID-19 we krwi. Dlatego też w przypadku wyniku dodatniego, konieczne jest wykonanie bardziej dokładnego badania, którym jest test genetyczny.

Do jego wykonania pobiera się wymaz z nosa i gardła. Dopiero wykonana w ten sposób diagnostyka pozwala na wykrycie materiału genetycznego wirusa oraz określenie czy dana osoba jest aktualnie zakażona czy też nie.

W Krakowie, jak na razie żadne z laboratoriów nie oferuje takiej usługi komercyjnie. Wszystko wskazuje jednak na to, że w ciągu najbliższych kliku dni się to zmieni. Na terenie miasta planowane jest uruchomienie pierwszego mobilnego punktu pobrań typu „Drive&Go-Thru”. O jego utworzenie zabiega grupa Diagnostyka, która uruchomiła już takie punkty m.in. w Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

- W środę odbyły się pierwsze rozmowy odnośnie utworzenia takiego punktu w Krakowie. Jesteśmy na etapie analiz i konsultacji z krakowskim magistratem. Wszystko zmierza jednak w dobrym kierunku, a my robimy co w naszej mocy, by takie stanowisko badania uruchomić w ciągu kilku najbliższych dni. Na jutro zaplanowane są kolejne spotkania w tym zakresie, wtedy będę mógł powiedzieć więcej np. na temat lokalizacji - wyjaśnia dr n. med. Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu sieci laboratoriów Diagnostyka sp. o.o. w Krakowie.

Centra typu drive-through, polegają na tym, że osoba podejrzewająca u siebie infekcję koronawirusem wjeżdża samochodem do specjalnego namiotu, a następnie pracownik laboratorium przez otwarte okno pobiera od niej wymazy.. Zaletą tego rozwiązania w porównaniu z robieniem testów w szpitalach jest to, że nie naraża się na infekcję innych pacjentów.

Tomasz Anyszek zapewnia, że w Krakowie podobnie jak w innych miastach dla medyków testy będą bezpłatne. Będą oni musieli jedynie okazać dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Pozostałe osoby chcące się przebadać będą musiały zakupić test na miejscu lub za pomocą strony internetowej laboratorium . Jego koszt to 584 zł. Skorzystanie z takiego badania to z pewnością dobra alternatywa dla wszystkich tych, którzy nie zakwalifikowali się do badań prowadzonych przez sanepid, a mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia. Do tej pory na zlecenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie wykonano 8264 testów.