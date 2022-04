Terytorialsi. Decydujący egzamin dla nowo wcielonych ochotników 11. MBOT na Garnizonowym Ośrodku Szkoleniowym Pustynia Błędowska [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

W czasie całodobowych zajęć kandydaci na żołnierzy do 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, musieli sprostać zadaniom na przygotowanym na Pustyni Błędowskiej, które weryfikowały ich umiejętności zdobyte podczas szkolenia. 11MBOT Zobacz galerię (13 zdjęć)

W miniony czwartek (31 marca 2022 r.) został przeprowadzony egzamin końcowy zwany także pętlą taktyczną dla nowo wcielonych ochotników na Garnizonowym Ośrodku Szkoleniowym Pustynia Błędowska. W czasie całodobowych zajęć kandydaci na żołnierzy do 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w podkrakowskiej Rząsce, musieli sprostać zadaniom, które weryfikowały ich umiejętności zdobyte podczas szkolenia. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu i przeszli go z wynikiem pozytywnym, dwa dni później w Chrzanowie złożyli przysięgę wojskową. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.