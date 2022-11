Termy w Polsce: idealne na jesienny weekend. Jaki wpływ na zdrowie mają gorące źródła? Ile kosztują bilety? 19 najlepszych term w Polsce Emil Hoff

Gdzie w Polsce można skorzystać ze źródeł termalnych, które łagodzą stres, zmęczenie i pomagają leczyć wiele chorób? Które polskie termy oferują atrakcje dla dzieci? Ile kosztują bilety wstępu do basenów termalnych? Zapraszamy do przewodnika po polskich termach na weekend pełen wodnej zabawy i relaksu: właściwości wody, atrakcje, ceny, mapy. Anna Kaczmarz/Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (20 zdjęć)

Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.