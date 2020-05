Teraz podkładają nam bombę, czyli zapiski z pierwszej linii frontu, cz. VI

Czy ludzie w izolacji się nudzą? Dziś zamiast chorymi, zajmowaliśmy się bombą - pisze dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego.

Piątek, 24 kwietnia Wschód słońca: 5.30 Potrafią nam podnieść ciśnienie. NFZ od dziś będzie płacić za testy genetyczne na koronawirusa nie 400, ale 280 złotych. Nie rozumiem dlaczego, przecież nie jest to poparte żadnymi wyliczeniami. Co to dla nas oznacza? Że może będziemy musieli dopłacać do testów.

Jestem przesądny i czasami zapala mi się czerwona lampka, za którą idzie pytanie: dlaczego zbiegło się to z dopuszczeniem wykonywania testu dla personelu medycznego? Nikt na rynku nie oferuje na ten moment takich cen. Szukamy. Bilans dnia: Zarażonych: Polska: 10 892, 494 ofiary śmiertelne Sobota , 25 kwietnia Wschód słońca: 5.28

Niedziela, 26 kwietnia

Wschód słońca: 5.26 Testy muszą być wykonywane, firmy przyjęły stawki. Ilość tych wykonywanych u nas, nie zmniejsza się. Wszyscy oczywiście chcielibyśmy mieć go w ciągu ośmiu godzin, musimy czekać, średnio ok. 12. Interna wciąż u nas nieczynna, ale mamy świetny kontakt z innymi placówkami, możemy tam kierować.

Nie chcę popełniać falstartu; otwierać oddziały, by za kilka dni znów je zamykać. Co nie oznacza, że nie jesteśmy szpitalem otwartym na ludzi; dlatego nie odmawiamy testów, nie bronimy się przed tymi, którzy uważają, że są w grupie ryzyka. Nie stawiamy zasieków.

Bilans weekendu: Zarażonych: 11 617, 535 ofiar śmiertelnych Poniedziałek, 27 kwietnia Wschód słońca: 5.24 To jest jak z czarnym Bobem, czy czarną wołgą, wszyscy o nich słyszeli, same złe rzeczy, ale nikt nie miał z nimi kontaktu, nie został porwany, skrzywdzony. Tak jest dziś z koronawirusem, jeśli ktoś go nie doświadczył osobiście, w rodzinie, mówi o nim jak o legendzie miejskiej. Nie doceniamy łańcucha epidemiologicznego, może dlatego, że COVID traktuje nas faktycznie łagodnie. Żyjemy w poczuciu zagrożenia, ale jeśli czegoś nie widzieliśmy, trudno nam to nazwać, trudno się do tego ustosunkować.

Bilans dnia: Zarażonych: 11 902, 562 ofiary śmiertelne Wtorek, 28 kwietnia Wschód słońca: 5.23 Dziś, zamiast chorymi, zajmowaliśmy się bombą. Ktoś zadzwonił na 112, że ładunek został podłożony pod Żeromski i Rydygier. Informacja została potraktowana jako donos o niskiej wiarygodności, ale, tym niemniej, należało to sprawdzić. Na nogi zostali postawieni biotechnicy, pies i inne służby.

Na szczęście obyło się bez ewakuacji pacjentów, nie wiem, co byśmy w tej aktualnie sytuacji z nimi zrobili. Czy ludzie tak się nudzą, czy naprawdę nie widzą, że są ważniejsze rzeczy?

Bilans dnia: Zarażonych: 12 218, 596 ofiar śmiertelnych Środa, 29 kwietnia Wschód słońca: 5.21 Oblane farbą samochody, pielęgniarki niewpuszczane do bloków. Słyszę te historie. Na razie doświadczyliśmy samego dobra, pięknych inicjatyw i gestów. Ale wystarczy iść do Galeria Bonarka, by przeczytać wywieszkę w jednym ze sklepów, że pacjenci służby zdrowia przyjmowani są poza kolejką. Mógłby to być miły gest, ukłon dla tych, którzy ciężko pracują, ale reszta tekstu rozwiewa wątpliwości - w trosce o bezpieczeństwo innych kupujących i pracowników. Czy to przejaw głupoty, strachu? Kto się nimi będzie opiekował, gdy trafią do szpitali?