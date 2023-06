„Tempo” powraca na scenę! W piątek 23 czerwca premiera filmu o kultowej gazecie sportowej z Krakowa

23 czerwca premiera filmu o "Tempie", kultowej gazecie sportowej z Krakowa

Szanowni Państwo, zawodnicy, trenerzy, działacze, kibice, dziennikarze, wszyscy ludzie sportu. To bardzo ważna wiadomość! Już dzisiaj zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu, by 23 czerwca wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. W krakowskim kinie Kijów o godz. 17 spotkają się ludzie małopolskiego sportu, nie tylko bohaterowie stadionów, ale też tytani mrówczej pracy na zapleczu wielkich wydarzeń, ludzie drugiego planu.

Dlaczego właśnie opowieść o gazecie, w czasach dla gazet wyjątkowo nieprzychylnych, może być niezwykła? Bo takie historie dwa razy się nie zdarzają. „Tempo” dla wielu było pierwszym elementarzem, pierwszym zestawem tekstów, na których uczyli się czytać. Poniedziałkowe wydanie gazety przez lata elektryzowało facetów w różnym wieku i rozmaitych profesji. Profesorowie i robotnicy, uczniowie i emeryci, byli gotowi na wielokilometrowe wyprawy, byle zdobyć swój obowiązkowy egzemplarz gazety. Pod kioskami ustawiały się kolejki, a pod redakcją na Wielopolu w niedzielne popołudnia zbierały się tłumy, by z przeszklonej witryny chłonąć wywieszane tam przez redakcję na bieżąco wyniki meczów. Być może była to pierwsza w Polsce próba komunikacji z czytelnikami w formie portalu, na długo przed pojawieniem się internetu.

Okazją do wspólnych rozmów nie tylko o sporcie będzie premierowy pokaz filmu dokumentalnego o krakowskim „Tempie”. Legendarną gazetę tworzył niezwykły zespół dziennikarzy i redaktorów – m.in. o tym opowiada film, na który wszystkich zapraszamy. I choć „Tempa” nie ma na rynku od 18 lat, właśnie mija 75 lat od pojawienia się pierwszego numeru tej sportowej gazety, wówczas jeszcze z winietą „Piłkarz”.

Ta historia po prostu musiała zostać opowiedziana. W filmie robią to właśnie ludzie „Tempa”, których z pewnością pamiętacie nie tylko z łamów gazety. Każdy czytelnik miał swoich ulubionych autorów oraz rubryki. I zapewniamy was – mimo upływu lat nic się nie zmieniło! Tak jak kiedyś barwnie i fachowo dla was pisali, tak dzisiaj z pasją i swadą opowiadają przed kamerą o przygodzie, która była ich udziałem.

Na filmie i spotkaniu z ludźmi „Tempa” koniecznie trzeba być. Zabierz rodzinę i przyjaciół, niech zapiszą w kalendarzu, że 23 czerwca spotykamy się w kinie Kijów. Początek o godz. 17.