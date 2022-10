Telewizja dla urzędników. Pieniądze od podatników. Pierwszy z brzegu mieszkaniec ma lepszą oglądalność Piotr Tymczak

W magistracie uznano zapewne, że Kraków to kraina miodem i mlekiem płynąca, pieniędzy w bród więc czemu nie pozwolić sobie na drobny - zdawać by się mogło - wydatek – kolejną miejską telewizję. Miała ona konkurować z platformami streamingowymi, stać się wręcz krakowskim Netflixem. Wygląda na to, że oprócz samych zainteresowanych „producentów” i pojedynczych desperatów proponowane programy nikogo poza nimi nie obchodzą, jeśli średnia odtworzeń materiałów wynosi... 40. To zakrawa na kpinę. Pierwszy z brzegu, napotkany na ulicy czy w sklepie mieszkaniec królewskiego miasta może się pochwalić lepszą oglądalnością własnych amatorskich nagrań zamieszczanych na Facebooku.