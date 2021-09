Teleturniej "Postaw na milion" w TVP2. Ojciec z córką z Małopolski i przyjaciele z Bielska-Białej postawią na duże pieniądze

To już 23. seria tego popularnego teleturnieju, prowadzonego przez Łukasza Nowickiego. "Postaw na milion" to program dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych. Kto wystąpi w najbliższym odcinku?

Aleksandra Jaracz z Krakowa i Wojciech Jaracz z Nowego Sącza - córka i ojciec w "Postaw na milion"

Ola i Wojciech to rodzinny team. Ona pracuje jako księgowa w jednej z krakowskich korporacji, a jej tata prowadzi własną firmę. Ich wspólne pasje to sport i turystyka w różnych odmianach: piesze wyprawy w góry, wycieczki rowerowe, narty, tenis. Wojtek mówi, że odziedziczyli to po jego dziadku Zenonie, który znany był jako propagator sportu i łucznictwa. Jego nazwiskiem nazwano memoriał, który odbywa się od lat na Podkarpaciu. Ola marzy o obejrzeniu meczu French Open na żywo i podróży do Australii oraz Nowej Zelandii. Wojtek chciałby pomóc Oli w kupnie mieszkania w Krakowie i zabrać żonę w podróż do Ameryki lub na safari do Afryki.