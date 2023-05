Tegoroczne święto Czyżyn w Krakowie odwiedziło wielu mieszkańców. Nie zabrakło wielu atrakcji. Zobaczcie ZDJĘCIA Aleksandra Łabędź

Tak piękniej i słonecznej niedzieli nie dało się wykorzystać inaczej, jak przez obecność na "Święcie Czyżyn. Dzielnica Czyżyny Dzieciom". Organizatorzy zadbali o to, by nikt się nie nudził. Na mieszkańców czekał bogaty program estradowy, a także różnorodne strefy działań animacyjnych. Na scenie zaprezentował się m.in. Cyrk-O-Maniacy z Klubu 3303, Zespół Pieśni i Tańca nowa Huta, uczniowie z lokalnych szkół i seniorzy. Zobaczcie co tam się działo!