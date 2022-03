Tegoroczne Oscary rozdane. Najlepszym filmem okazała się niskobudżetowa "CODA". Nie obyło się bez skandalu obyczajowego podczas gali

Tegoroczna uroczystość wręczenia najważniejszych nagród w świecie filmowym odbyła się ponownie w Dolby Theater w Los Angeles. Organizatorzy zdecydowali o wycięciu z transmisji aż ośmiu z 23 kategorii — w tym muzyki, dźwięku i filmu krótkometrażowego. Mimo tego tegoroczna gala trwała i tak trzy i pół godziny.

Najlepszym filmem roku został w opinii Amerykańskiej Akademii Filmowej obraz zatytułowany „CODA”. Było to sporym zaskoczeniem, bo produkcja ta to nowa wersja francuskiej komedii „Rozumiemy się bez słów” z 2014 roku. „CODA” jest filmem skromnym i kameralnym, bez wielkich gwiazd, do tego wyprodukowanym nie przez żadne wielkie studio z Hollywood, tylko platformę Apple TV+. W Polsce film nawet nie trafił do kin, ale od razu do serwisów VOD.