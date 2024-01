Teddy Bear Toss czyli setki pluszaków na lodwosiku Cracovii. Zdjęcia Jacek Żukowski

Już po raz dziesiąty Comarch Cracovia zorganizowała akcję Teddy Bear Toss czyli rzucanie misiami po golu dla hokeistów "Pasów". Tym razem akcja przypadła na mecz z Re-Plast Unia Oświęcim. Trzeba było czekać na pierwszą bramkę “Pasów”. Wtedy pluszaki mogły polecieć na lód. Stało się to w 23 min i nie był to pierwszy gol spotkania, tylko wyrównujący. Po strzale Brynkusa lodowisko zasłane zostało pluszakami, wśród których dominowały misie. Misie trafią do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i do domów dziecka.