„Techno Party” i „Ahoj Przygodo!” – nowe sekcje tematyczne w ramach tegorocznej edycji festiwalu Mastercard Off Camera w Krakowie Paweł Gzyl

"Perfect Boyfriend" Materiały prasowe

Czy potrafimy żyć bez technologii? Jak wpływa ona na nasze codzienne życie? To pytania, na które odpowiedzi będzie można szukać, oglądając filmy w sekcj „Techno Party” w czasie Mastercard Off Camera. Podczas szesnastej edycji największego w tej części Europy święta kina niezależnego i artystycznego, widzowie przeżyją także niejedną przygodę. A to za sprawą filmów, które zobaczymy w ramach sekcji „Ahoj Przygodo!”.