Techno mocne jak metal. Zamilska zagra w piątek 26 stycznia w krakowskim Hype Parku

Jej debiut w 2014 roku utworami "Quarrel" i "Duel 35" odbił się szerokiej echem nad Wisłą, przez co artystka zyskała uznanie nie tylko w Polsce ale i na arenie międzynarodowej. Jej muzyka rozpoznawalna jest poprzez ciężkie, rytmiczne, wypełnione basem brzmienia. Pierwsze skojarzenie: industrialne techno. Jednak muzyka Zamilskiej wybiega poza definicje tego gatunku, oscylując pomiędzy eksperymentalną elektroniką, niebanalnym world music a radykalnym noise'm. "Duel 35" został wykorzystany przez Diora do pokazu mody w Tokio.

Nie jest tajemnicą, że każdy koncert śląskiej producentki to żywiołowa dawka monstrualnego basu i potężnych bitów, wprowadzająca publiczność w taneczny trans. Od lat wiedzą to już fani muzyki elektronicznej. Od niedawna przekonali się o tym również metalowcy, których serca producentka skradła podczas wspólnej trasy koncertowej z blackmetalową Furią. Podczas piątkowego koncertu usłyszymy w Krakowie utwory z trzech płyt artystki - "Untune", "Undone" i "Uncovered". Zamilska ma też na swym koncie muzykę do filmu stacji Netflix - "Dzień Matki" oraz soundtrack do gry komputerowej "Ruiner".