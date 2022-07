Teatry uliczne wracają do Krakowa! W lipcu 35. edycja festiwalu ULICA

Od trzydziestu pięciu lat krakowską publiczność i przybyłych do miasta turystów elektryzują niezwykłe spektakle pokazywane najpierw na Rynku Głównym, potem także w innych punktach miasta, w wykonaniu najlepszych teatrów ulicznych polskich i zagranicznych. Reakcji publiczności mogłyby im w wielu przypadkach pozazdrościć ekipy instytucji ze znanymi szyldami. W tym roku jubileuszowa edycja ULICA Festival zgromadzi publiczność w drugi weekend lipca, ale, jak podkreśla Jerzy Zoń, ograniczenia budżetowe nie pozwoliły na jubileuszowe szaleństwo: będzie więcej lokalizacji, ale mniej spektakli, a artyści w głównej mierze krajowi.

- Z okazji jubileuszu przypominamy spektakle polskich grup, które kiedyś u nas grały, ale w ostatnich latach nie były obecne na festiwalu, są też mniejsze projekty tylko na potrzeby festiwalu i, oczywiście, premierowe przedstawienia. Planowałem, by zaprosić gwiazdy, które kiedyś u nas były, pokazać najlepsze, błyskotliwe przedstawienia, ale na to nie pozwolił budżet, może uda nam się nawiązać do tego w przyszłym roku. – mówi Jerzy Zoń, dyrektor Teatru KTO, pomysłodawca i organizator Festiwalu Teatrów Ulicznych. - Marzy mi się, by ten festiwal stał się małopolskim Festiwalem Teatrów Ulicznych, ponieważ jest to wspaniała forma edukacji teatrem i przez teatr, rozwijająca forma spędzania wolnego czasu. Teatr uliczny, jak każdy dobry teatr, spełnia również katarktyczną funkcję.