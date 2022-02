Teatr Słowackiego. Marszałek zabrał głos: "Zarząd nie odwołał dyrektora", powodem kontroli przetarg i koncert

Przypomnijmy, naruszenia dyscypliny finansów oraz naruszenie dobrego imienia teatru – to powody, dla których została wszczęta procedura związana z odwołaniem Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego. W opublikowanym we wtorek (22.02) oświadczeniu Urząd Marszałkowski podał konkretne powody, to brak przetargu usługi firmy sprzątającej podczas lockdownu oraz koncert Marii Peszek.

„Audyt wewnętrzny wykazał, iż wbrew przepisom ustawy PZP, dyr. Krzysztof Głuchowski nie przeprowadził postępowania przetargowego na usługi kompleksowego utrzymania czystości w teatrze i zawierał kolejne odrębne umowy z wybranym przez siebie wykonawcą, czym naruszył prawo” - czytamy w oświadczeniu Urzędu Marszałkowskiego.

„Dyrektor oszacował wartość zamówienia, która wyniosła 800 tys. zł i wpisał zamówienie do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Co za tym idzie, był świadomy konieczności przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, czego jednak nie dokonał. Czynności te noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych i są przedmiotem analizy podjętej przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie”- wyjaśnia urząd.