Teatr. "O dwóch doktorach i jednej pacjentce" i jubileusz Feliksa Szajnerta

FLESZ - Finlandia chce wstąpić do NATO

Józef Dietl - emerytowany lekarz i prezydent Krakowa, w którego postać wciela się nestor Teatru Słowackiego - Feliks Szajnert oraz Stanisław Kurkiewicz – pionier polskiej seksuologii - w tej roli Karol Kubasiewicz to dwaj doktorzy, którzy spotykają się w jednym z krakowskich salonów, by wspólnie zająć się leczeniem radczyni Heleny Zakroczymskiej (Hanna Bieluszko). Radczyni - kobieta dojrzała, acz wciąż piękna, to, jak się okazuje miłość doktora Dietla.

W krakowskim salonie słyszymy o realiach Krakowa końca XIX-wieku, problemach z jakimi zmagali się mieszkańcy i były prezydent miasta Józef Dietl i medycznych nowinkach belle époque.

Pełen lekkości i humoru spektakl, w którym nie brak odwołań do współczesności, stworzył z myślą o krakowskich aktorach i wyreżyserował Maciej Wojtyszko.