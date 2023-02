Teatr Mumerus wraca do gry. W marcu spektakle na Kanoniczej 1

"Realizujemy tylko rzeczy nowe, ryzykowne – starając się w ten sposób nawiązać do tradycji awangardy" - tak definiuje się Teatr Mumerus, czyli profesjonalny, nieinstytucjonalny zespół artystów działających w Krakowie od roku 1999.

A w marcowym repertuarze teatru dwa spektakle: "Posiew boga wojny" i "Godzinki czyli od świtu do zmierzchu".

„Posiew boga wojny” to spektakl o odejściu od wspólnego odczuwania otaczającego świata. W zamian dostajemy obraz wielu, często nieprzystających rzeczywistości, utkany z maniakalnych obsesji, zwidów wywołanych przez alkoholizm, schizofrenicznych lęków czy histerycznej euforii. Wraz z obrazami różnych rzeczywistości zmienia się również przestrzeń spektaklu Ale ciągle kontekstem jest tu najcięższe doświadczenie społeczne, które obala dotychczasowy porządek, stawiając ostrą cezurę między starym a nowym - wojna i to, co ją poprzedziło i to, co po niej nastąpiło. Spektakl wyreżyserował Wiesław Hołdys, a na scenie przy Kanoniczej 1 zagrany zostanie 3 marca.