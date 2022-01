Tę ślizgawkę pokochali krakowianie. Jest największym lodowiskiem pod chmurką w Polsce

75 minut korzystania z lodowiska to koszt rzędu 20 zł (bilet ulgowy to 15 zł). Na miejscu można też wypożyczyć cały sprzęt. Za łyżwy w tym czasie należy zapłacić 15 zł, a kask - 5 zł. Można też wypożyczyć chodzik do nauki jazdy na łyżwach w kształcie foki lub pingwina - za 10 zł.