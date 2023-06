Te rasy psów są najmądrzejsze i najwierniejsze. Które z nich są wyjątkowo inteligentne i przywiązują się do właścicieli?

Jak dojechać do skweru Hachiko we Wrocławiu? Mapa

Historia tych psów jest wyjątkowa. Hachiko i Dżok

Hachiko, czyli "pies, który czekał" ma kilka pomników na całym świecie i jest w Japonii symbolem wierności. Żył w latach 1923-1935 i był własnością profesora Hidesamuro Ueno, wykładającego na jednej z uczelni. Rytuał mężczyzny i jego psiego przyjaciela wyglądał przez lata tak samo. Pies rasy Akita odprowadzał go na przystanek kolejowy, a następnie czekał tam na niego aż ten wróci z pracy. Niestety, któregoś dnia profesor zmarł nagle na uczelni i nie wrócił już tym samym pociągiem do domu. Hachiko aż do swojej śmierci, czyli przez 10 lat (!) przychodził na peron, czekając na Ueno.

Jak dojechać do skweru Hachiko we Wrocławiu? Mapa

Dżok był czarnym kundlem, który mieszkał w Krakowie. Jego właściciel zmarł na zawał serca, a jego wierny przyjaciel przez rok czekał na swojego pana w okolicy placu Grunwaldzkiego, gdzie zmarł. Przychodził tam codziennie i był dokarmiany przez okolicznych mieszkańców do czasu aż dał się przygarnąć jednej z kobiet. Maria Muller, która wzięła go pod swoją opiekę zmarła w 1998 roku, a Dżok zginął pod kołami pociągu. Jego pomnik znajduje się w parku w Krakowie.

Najwierniejsze rasy psów na świecie. Które z nich wyjątkowo przywiązują się do właścicieli?

Często najwierniejsze psy zajmują wysoką pozycję w rankingu na najmądrzejsze psy na świecie

Od lat na pierwszym miejscu znajdował się Border Colie, czyli owczarek o wesołym usposobieniu i wyjątkowym temperamencie, który dawniej i obecnie wykorzystywany jest do pilnowania i zaganiania owiec oraz bydła. To psy, które chętnie bawią się z tymi, dorównującymi im energią. Szybko przywiązują się także do właściciela i nie odstępują go na krok, prowokując do zabawy. Bordery muszą mieć zajęcie oraz dostęp do nieograniczonej przestrzeni, gdzie będą pożytkować własną energię. W przeciwnym razie mogą być sfrustrowane lub agresywne.

Naukowcy przeprowadzili ostatnio wnikliwe badania, które na podium stawiają zupełnie inną rasę psa. Jesteście ciekawi jakiego? Prezentujemy wam najmądrzejsze i najwierniejsze psy na świecie. Zobaczcie je w galerii.