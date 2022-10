Te psy od lat przebywają w krakowskim schronisku. Daj im szansę na dom! Redakcja Kraków

Psi weterani to najbardziej doświadczeni przez los mieszkańcy krakowskiego schroniska przy ulicy Rybnej. To od nich zwykle odwraca się wzrok, w poszukiwaniu pięknego, zdrowego i młodego psa do adopcji. Niejednokrotnie z tego powodu te psiaki spędzają kilka lat uwięzione w klatce, nie zaznając ludzkiej miłości i czułości. A przecież tak samo, a może nawet bardziej zasługują na dobry, spokojny dom, w którym będą mogły dożyć spokojnej starości.